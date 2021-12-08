По приколу: в Мелитополе школьник выстрелил в одноклассника

Пострадавшему мальчику оказали медпомощь на месте происшествия

Школьник стрелял и попал в одноклассника. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мелитополе Запорожской области школьник выстрелил в своего одноклассника из пневматического пистолета. На данный момент начато досудебное расследование.

Об этом сообщили в Мелитопольском районном управлении полиции.

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Детали ЧП

Как стало известно, в полицию поступило сообщение от матери, что ее сына травмировали в школе.

Правоохранители выяснили, что из окна второго этажа одной из городских гимназий школьник несколько раз выстрелил из пневматического пистолета. Один из шаров попал в губу его одноклассника, находившегося во дворе школы.

Пострадавшему мальчику оказали медпомощь на месте происшествия.

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Ученик, совершивший стрельбу, объяснил свой поступок хулиганством, добавив, что стрелял ради "прикола".

Что грозит школьнику?

По данному факту материалы внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Продолжается досудебное расследование. Ответственность по данной статье Уголовного кодекса Украины наступает с 14 лет.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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