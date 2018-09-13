Под Бердянском вымогатели похитили человека и сутки его избивали, требуя денег

Сегодня, 17:37

Вымогатели требовали от своей жертвы 100 тысяч гривен

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В селе Дмитриевка Бердянского района Запорожской области двое мужчин на протяжении суток избивали местного жителя, требуя от него денег. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, преступление было совершено 10 сентября.

Как стало известно, похищенному связали руки и держали его в доме у родственника, избивая жертву и требуя написать расписку о несуществующем долге в 100 тысяч гривен.

Вечером 11 сентября 28-летний пострадавший согласился написать документ и его отпустили. Он обратился в полицию.

Вскоре подозреваемых в вымогательстве удалось задержать. Одному из них оказалось 25 лет, а второму – 37. В доме, где удерживали пострадавшего, обнаружили марихуану, так что задержанным грозит наказание сразу по трем статьям: вымогательство, незаконное лишение свободы и хранение наркотиков.

Напомним, ранее в Днепре средь бела дня на оживленном проспекте трое мужчин избили и похитили человека. Очевидцы вызвали копов, которые оперативно задержали подозреваемых.

Ранее мы сообщали, что неизвестные в Днепре ограбили офис и вынесли из него ценное имущество. Грабителей, которые скрылись на "Москвиче", удалось задержать в кратчайшие сроки.

Также мы писали о том, как в Кривом Роге 22-летний парень в балаклаве и с игрушечным пистолетом ограбил игровой зал.
избиение, Бердянск, похищение, вымогательство, запорожская область

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Источник:

"Сегодня"

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