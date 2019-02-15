Под Мелитополем копы задержали подозреваемого в наркоторговле: опубликованы фото

Мужчину с партией марихуаны задержали в Запорожской области

Под Мелитополем копы задержали подозреваемого в наркоторговле: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6cd/faa/5c66cdfaa33bd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6cd/faa/5c66cdfaa33bd.jpg 2019-02-15T16:41:00+02:00 Запорожье Мужчину с партией марихуаны задержали в Запорожской области

В Мелитопольском районе полицейские задержали подозреваемого в сбыте марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Запорожской области.

Как стало известно, в одном из сел полицейские задержали наркоторговца сразу после передачи товара. Во время задержания у 56-летнего мужчины изъяли деньги и около 300 граммов наркотика.

В тот же день полицейские провели по месту его жительства санкционированный обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты сверток, в котором были перемешаны наркотики и табак, а также самодельное устройство для употребления наркотиков.







Все изъятые вещества отправлены на экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали о дерзком харьковчанине, который организовал продажу наркотиков через интернет-магазин. Мужчина создал для сбыта марихуаны интернет-магазин в мессенджере, наркотики передавались путем "закладок", а деньги приходили на банковскую карточку. Проверенным "клиентам" мужчина передавал наркотики при личной встрече.

Напомним, недавно под Харьковом полицейские разоблачили злоумышленника, который изготавливал и хранил наркотики в арендованном доме.

Кроме того, ранее в Харьковской области сотрудники СБУ совместно с пограничниками блокировали попытку контрабанды в Украину опасных психотропных веществ из России.

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