Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

Под Мелитополем копы задержали подозреваемого в наркоторговле: опубликованы фото

Сегодня, 16:41

Мужчину с партией марихуаны задержали в Запорожской области

Под Мелитополем копы задержали подозреваемого в наркоторговле: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6cd/faa/5c66cdfaa33bd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6cd/faa/5c66cdfaa33bd.jpg Запорожье Мужчину с партией марихуаны задержали в Запорожской области

В Мелитопольском районе полицейские задержали подозреваемого в сбыте марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Запорожской области.

Как стало известно, в одном из сел полицейские задержали наркоторговца сразу после передачи товара. Во время задержания у 56-летнего мужчины изъяли деньги и около 300 граммов наркотика.

В тот же день полицейские провели по месту его жительства санкционированный обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты сверток, в котором были перемешаны наркотики и табак, а также самодельное устройство для употребления наркотиков.

Все изъятые вещества отправлены на экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали о дерзком харьковчанине, который организовал продажу наркотиков через интернет-магазин. Мужчина создал для сбыта марихуаны интернет-магазин в мессенджере, наркотики передавались путем "закладок", а деньги приходили на банковскую карточку. Проверенным "клиентам" мужчина передавал наркотики при личной встрече.

Напомним, недавно под Харьковом полицейские разоблачили злоумышленника, который изготавливал и хранил наркотики в арендованном доме.

Кроме того, ранее в Харьковской области сотрудники СБУ совместно с пограничниками блокировали попытку контрабанды в Украину опасных психотропных веществ из России.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег наркотики, марихуана, Мелитополь, запорожская область

Вы сейчас просматриваете новость " Под Мелитополем копы задержали подозреваемого в наркоторговле: опубликованы фото". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Запорожье задержали мужчину с оружием и партией наркотиков: опубликованы фото

Сегодня, 14:14

Копы изъяли пистолет с признаками переделки, патроны, наркотики и крупную сумму денег

В Виннице задержали наркоторговца из Запорожской области

Сегодня, 14:04

В квартире у злоумышленника нашли наркотики на 80 тысяч гривен

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы с гипертонией

Известный российский певец отказался выступать в Крыму

Путин сдался: отдаст часть России, чтобы ослабить санкции

РФ вскоре получит суперпартию гробов: мрачный прогноз блогера

Геращенко об истерике РФ на Совбезе ООН

Вакарчук высказался о Зеленском и его участии в выборах

Беглый бизнесмен Украины владеет самой дорогой виллой в ФРГ - СМИ
Загрузка...

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

Сегодня, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

Сегодня, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Вчера, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

13 февраля, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Идеальный вес женщины (таблица)

Владимир Зеленский вышел в свет со своей супругой

Кравчук назвал своего фаворита в президентской гонке