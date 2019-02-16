Под Мелитополем вандалы осквернили мемориал солдатам, павшим во Второй мировой войне

Под Мелитополем копы расследуют осквернение мемориала жертвам войны

В Запорожской области вандалы надругались над мемориалам погибшим во Второй мировой войне. Фото: Нацполиция

Под Мелитополем вандалы осквернили мемориал солдатам, павшим во Второй мировой войне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/7fc/9b9/5c67fc9b94075.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/7fc/9b9/5c67fc9b94075.jpg 2019-02-16T14:12:00+02:00 Запорожье Под Мелитополем копы расследуют осквернение мемориала жертвам войны

В Запорожской области вандалы повредили мемориальный комплекс на месте захоронения солдат, погибших во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

Согласно сообщению, инцидент произошел в селе Семеновка Мелитопольского района. Как выяснили полицейские, злоумышленники украли с мемориального комплекса металлическую секцию ограждения и повредили металлическую звезду "Вечного огня".

В настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия, копы пытаются установить лиц, причастных к совершению этого правонарушения.





По факту вандализма открыто уголовное производство по признакам статьи "надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Одесской области "охотник за металлом" едва не оставил без воды целый райцентр, пытаясь украсть водопроводную трубу возле города Рени. Для этой цели мужчина по ночам копал траншею, чтобы вырезать часть трубы и сдать ее в соответствующий пункт приема.

А в Херсонской области с "охотником за металлом" произошла трагедия – 23-летний мужчина подорвался на старом снаряде, который пытался распилить во дворе своего дома. Полицейские выяснили, что мужчина нашел несколько снарядов калибра 152 мм, которые собирался разобрать на металлолом.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области разоблачили "охотника за металлом", который годами сдавал на металлолом трубы орошения, которые он выкапывал с полей.

Общая сумма убытков, по предварительным подсчетам, составила около трех миллионов гривен. Организатору группы грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

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