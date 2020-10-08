Под Запорожьем 10-летний мальчик убил отца: что известно

В Запорожской области 10-летний мальчик порезал ножом своего отца и он умер от полученного ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

Отмечается, что трагедия произошла в среду, 7 октября, в Вольнянском районе. Правоохранители предварительно установили, что мальчик порезал отца после семейной ссоры. Полицию и скорую помощь вызвала мать мальчика.

Работники полиции также выяснили, что глава семейства злоупотреблял спиртными напитками и состоял на учете как лицо, совершившее домашнее насилие.

По факту смерти мужчины следователь начал уголовное производство.

Напомним, ранее в Киеве полиция задержала мужчину, который убил мать и избил отца. Из квартиры следователи изъяли кухонный нож со следами крови.

Кроме того, в Мариуполе задержали подозреваемого в убийстве беременной женщины. Подробности смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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