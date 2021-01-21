Под Запорожьем 16-ти и 18-летняя подруги продавали наркотики в соцсети: у них товара на 7 млн грн

В Запорожской области правоохранители разоблачили двух девушек, которые продавали наркотики в соцсети. У них изъяли товара на более чем семь миллионов гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Установлено, что двум подругам 16 и 18 лет. Они торговали альфа PVP, каннабисом и таблетками экстази в Telegram-канале. Получали запрещенный товар по почте, в съемной квартире фасовали и присылали клиентам в другие области Украины.

Одну из злоумышленниц задержали, когда она получила очередную посылку с веществами. У нее изъяли два пакета с "Альфа PVP" общим весом около килограмма.

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Кроме того, во время обыска в квартире изъяли более 1000 слип-пакетов разных объемов с расфасованными наркотиками весом более 6 кг, таблетки экстази, а также телефоны, фасовочные материалы с логотипом "магазина" и электронные весы. Стоимость найденного по ценам "черного" рынка составила более семи миллионов гривен.

Сейчас нарушительницы задержаны, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киевской области обнаружили нарколабораторию.

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Кроме того, в Запорожье разоблачили наркокурьера с "товаром" на 11 млн гривен.

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