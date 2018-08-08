ФОТОФАКТ. Под Запорожьем дорогу ремонтируют "стеклянным" асфальтом

Пока в целом по стране рекордного финансирования на ремонт дорог не хватает, в Запорожской области укладывают асфальт по новой технологии – в асфальтобетонную смесь добавляют жидкое стекло, передает местный портал "ZаБор".

Согласно сообщению, в Вольнянске взялись за ремонт дороги по европейской технологии. Работники предприятия "Запорожстеклофлюс" ремонтируют дорогу, добавляя жидкое стекло в соотношении 8-12%.

"Такая технология должна увеличить срок эксплуатация. Также асфальт будет быстрее застывать. Вместо 28 дней на это понадобится 3-4 дня, а весь участок должен прослужить до 14 лет", – отмечается в сообщении.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман объяснил, как ведется ремонт дорог. По его словам, более 50% проектов дорожного строительства, запланированных на 2018 год, выполнены или находятся на завершающей стадии.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров в рамках проектов масштабного обновления дорожного хозяйства вводит европейскую систему управления отраслью.

Речь идет о введении четко очерченных требований к проведению работ, определении ответственности, формировании дорожного бюджета и системы контроля использования средств, пояснил Гройсман. Правительство также ужесточит контроль за ремонтом дорог. Строителями придется за свой счет устранять ошибки, допущенные при ремонте.

Как известно, дороги в Украине изношены на 95-97%. В 2017 году "Укравтодор" восстановил порядка 2000 км – около 1% от всей протяженности трасс. Такими темпами стране не хватит и 100 лет, чтобы восстановить все дорожное покрытие. Кроме того, трассы нуждаются в ежегодном ремонте. Ранее сайт "Сегодня" узнал, как Украине построить качественные трассы раз и навсегда.