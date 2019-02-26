Под Запорожьем грабитель напал на пенсионерку
Злоумышленник выхватил у пожилой женщины сумку с крупной суммой денег и скрылся
В Михайловском районе полицейские задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции в Запорожской области.
Как стало известно, 25 февраля в полицию обратилась кассир железнодорожной станции в поселке Пришиб. Женщина рассказала, что в зале ожидания неизвестный ограбил пенсионерку.
По прибытии полицейские выяснили, что злоумышленник выхватил у 75-летней женщины сумку с деньгами и скрылся. Спустя некоторое время копы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина.
По факту грабежа отрыто уголовное производство. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, что в столице разоблачили трех мужчин в инсценировке разбойного нападения на магазин одежды. Выяснилось, что у одного продавца-консультанта возникли недоразумения с владельцем. Накануне увольнения он с двумя сообщниками завладел выручкой.
Также мы писали, что в Мелитополе произошло разбойное нападение на мужчину – двое грабителей, угрожая ножом, отобрали деньги у 29-летнего местного жителя. По факту разбоя открыто уголовное производство.
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