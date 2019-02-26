Под Запорожьем грабитель напал на пенсионерку

Злоумышленник выхватил у пожилой женщины сумку с крупной суммой денег и скрылся

Под Запорожьем ограбили пенсионерку. Фото: Нацполиция

Под Запорожьем грабитель напал на пенсионерку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/50b/488/5c750b488c141.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/50b/488/5c750b488c141.jpeg 2019-02-26T11:54:00+02:00 Запорожье Злоумышленник выхватил у пожилой женщины сумку с крупной суммой денег и скрылся

В Михайловском районе полицейские задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции в Запорожской области.

Как стало известно, 25 февраля в полицию обратилась кассир железнодорожной станции в поселке Пришиб. Женщина рассказала, что в зале ожидания неизвестный ограбил пенсионерку.

По прибытии полицейские выяснили, что злоумышленник выхватил у 75-летней женщины сумку с деньгами и скрылся. Спустя некоторое время копы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина.

По факту грабежа отрыто уголовное производство. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в столице разоблачили трех мужчин в инсценировке разбойного нападения на магазин одежды. Выяснилось, что у одного продавца-консультанта возникли недоразумения с владельцем. Накануне увольнения он с двумя сообщниками завладел выручкой.

Также мы писали, что в Мелитополе произошло разбойное нападение на мужчину – двое грабителей, угрожая ножом, отобрали деньги у 29-летнего местного жителя. По факту разбоя открыто уголовное производство.

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