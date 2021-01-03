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Под Запорожьем мужчину сначала сбила "легковушка", а затем переехала скорая помощь

3 января, 14:59

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

От полученных травм пострадавший погиб на месте

В Вольнянском районе Запорожской области автомобиль "ВАЗ 2107" на трассе Запорожье – Донецк сбил 49-летнего мужчину, который внезапно вышел на проезжую часть дороги.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

После дорожно-транспортного происшествия мужчину переехал автомобиль скорой, за рулем которой находился 52-летний водитель.

От полученных травм пострадавший погиб на месте.

По результатам медицинского осмотра оба водителя были трезвыми.

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По факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Транспортные средства изъяты. Сейчас полиция устанавливает свидетелей происшествия.

Напомним, во Львовской области, на трассе М-06 сообщением Киев – Чоп, случилось масштабное ДТП, в котором пострадали 10 человек.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Сумской области автовоз снес полицейских в кювет. Большой грузовик смял переднюю часть полицейского автомобиля.

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ДТП смерть мужчина скорая помощь Запорожская область
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