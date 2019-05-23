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Под Запорожьем освободили 80 узников "реабилитационного центра"

23 мая, 02:11

Правоохранители провели ряд одновременных обысков в арендованных частных домах

Фото: Нацполиция

В Запорожской области около 80 человек, среди которых пенсионеры, а также алко- и наркозависимые лица насильно удерживались в незаконном реабилитационном центре, к ним применялось психологическое и физическое воздействие, сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Запорожской области.

По данным пресс-службы, 22 мая сотрудники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, детективы Следственного управления облуправления Нацполиции и другие правоохранительные ведомства разоблачили деятельность незаконного реабилитационного центра. Правоохранители провели ряд одновременных обысков в арендованных частных домах, расположенных в Запорожском районе Запорожской области, где незаконно и против воли удерживалось около 80 человек разного возраста.

Следствием установлено, что центр не являлся лечебным учреждением, люди, содержащиеся там, не получали надлежащего медицинского наблюдения и лечения, а также находились в антисанитарных условиях и без полноценного питания. "Каждый дом был огражден большим забором, оборудован сигнализацией, на окнах-решетки, ключи от входной двери находились исключительно у охранников. Люди, проходившие "реабилитацию", не имели права покидать территорию. За любые проступки к ним применяли меры физического и психологического воздействия, сообщает полиция.

По данным следствия, в большинстве случаев инициаторами "лечения" становились родственники удерживаемых граждан. За содержание близкого человека они ежемесячно перечисляли на банковские карточки организаторов "центра" 8 тыс грн. Расценки за содержание пожилых людей были выше – 10-12 тыс грн/мес.

В причастности к преступлению подозреваются женщина 1983 г.р., а также двое мужчин 1987 и 1985 г.р. На данный момент они задержаны. Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Следственные действия продолжаются.

Напомним, мы сообщали о разоблачении подобного "реабилитационного центра" в Харькове: там силой удерживали около 30 человек, которых якобы лечили от наркотической зависимости неизвестными препаратами.

Ранее мы писали, что в Днепре правоохранители задержали двух мужчин, которые под предлогом лечения помещали людей в реабилитационные центры, а потом принуждали их к бесплатному труду. 

Также нпаомним, что "реабилитационный" центр зарабатывал на пациентах-пленниках десятки тысяч гривен в Сумской области. Персонал организации под предлогом лечения незаконно удерживал более 20 человек.

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Тег торговля людьми, Запорожская область, узники, реабилитационный центр

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