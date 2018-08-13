Под Запорожьем отец утонул на глазах четырехлетнего сына

Сегодня, 13:01

Тело погибшего до сих пор не нашли

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На реке Конка под Запорожьем вечером 12 августа произошла трагедия – отец погиб на глазах у четырехлетнего сына. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, инцидент случился в селе Заречное Ореховского района.

Очевидцами трагедии стали местные рыбаки. Они видели, как отец нес ребенка на плечах, а после услышали детский крик и поспешили на помощь.

Как стало известно, мужчина пропал из виду в речных водорослях и иле, а мальчика успели заметить с берега и достать из воды.

Ребенку оказали первую помощь и передали вызванным врачам скорой помощи. На поиски погибшего мужчины выехала водолазная группа. Поиски тела продолжаются.

Напомним, ранее в Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций привели шокирующую статистику: с начала 2018 года на воде в Украине погибли 874 человека, из них 88 – дети.

Также мы писали о советах Минздрава по безопасному летнему отдыху у воды, в частности, врачи напомнили о необходимости купаться только в специально отведенных местах и не прыгать в воду, если не известна глубина и состояние дна.

Напомним также и о рекомендациях спасателей, которые дали важные советы о том, как не стать жертвой собственной неосторожности, зачастую ведущей к смерти во время отдыха.
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