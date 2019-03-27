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Под Запорожьем откопали снаряды времен прошлых войн

Сегодня, 16:51

Артиллерийские снаряды обезвреживали пиротехники ГСЧС

Запорожскую область проверят саперы
Запорожскую область проверят саперы. Фото: пресс-служба Запорожской ОГА
Под Запорожьем откопали снаряды времен прошлых войн //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8d9/c85/5c98d9c85a256.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8d9/c85/5c98d9c85a256.jpg Запорожье Артиллерийские снаряды обезвреживали пиротехники ГСЧС

В Васильевском районе Запорожской области местные жители обнаружили два артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны. На место опасной находки немедленно вызвали специалистов-пиротехников.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, сообщение об обнаружении боеприпасов поступило 26 марта. В нем говорилось, что в ходе земляных работ в лесополосе за пределами Васильевки были обнаружены взрывоопасные предметы.

По прибытии группа разминирования изъяла два артиллерийских снаряда времен прошлых войн. Затем специалисты уничтожили их путем подрыва на специальном полигоне.


Фото: пресс-служба управления ГСЧС в Запорожской области

Спасатели призывают горожан быть осторожными во время проведения земельных работ и ни в коем случае не трогать подозрительные предметы и сразу же вызывать специалистов.

Отметим, что недавно комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Запорожской ОГА было принято решение поручить специалистам-пиротехникам проверить территорию области на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее в Запорожской области жители села Верхний Токмак во время работ на огородах обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой войны. Тогда спасатели изъяли шесть минометных мин калибра 82 мм, четыре артиллерийских снаряда калибра 76 мм и 45 мм, а также гранату Ф-1.

Также мы сообщали об обнаружении схрона с крупным арсеналом оружия в Бахмуте. В одном из гаражей жилого сектора города копы и сотрудники военной контрразведки СБУ нашли более 100 гранат, 14 РПГ, выстрелы к подствольному гранатомету, противотанковые мины и более 20 тысяч патронов.

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Тег боеприпасы, снаряд, вторая мировая, запорожская область, ГСЧС, васильевка

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