Под Запорожьем пьяный мужчина угнал машину и устроил на ней ДТП

Ранее судимый угонщик не смог далеко уехать с места происшествия

В поселке Кушугум под Запорожьем местная жительница обратилась в полицию с заявлением об угоне. Вскоре выяснилось, что ее ВАЗ "приглянулся" ранее судимому 26-летнему мужчине.

По данным пресс-службы областного управления Нацполиции, злоумышленник, который находился в состоянии алкогольного опьянения, взломал замок и угнал машину из гаража, а потом, пытаясь скрыться с места происшествия, врезался в дерево.

Подозреваемый задержан, открыто уголовное производство по статье "незаконное завладение транспортным средством", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее на трассе под Запорожьем копы задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Оказалось, что микроавтобус был украден у иностранца, который живет в городе Днепрорудное, и которому угонщик помогал заниматься сельским хозяйством.

Также мы писали о том, как сотрудник СТО в Киеве похитил Cadillac клиентки, чтобы покататься по городу. Позже выяснилось, что угон совершил 31-летний уроженец Житомирской области.

А в Харькове уволенный работник угнал "Газель" своего начальника и уехал на нем отдыхать. Угонщик попался подшофе на блокпосту в Валковском районе, когда ехал к морю.