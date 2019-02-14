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Под Запорожьем пьяный рецидивист угнал машину

Сегодня, 19:15

Злоумышленник угнал автомобиль, пока хозяин был в магазине

В Нацполиции рассказали об угоне машины под Запорожьем
В Нацполиции рассказали об угоне машины под Запорожьем. Фото: Нацполиция
Под Запорожьем пьяный рецидивист угнал машину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5a1/722/5c65a17221c79.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5a1/722/5c65a17221c79.jpg Запорожье Злоумышленник угнал автомобиль, пока хозяин был в магазине

В поселке Камышеваха под Запорожьем полицейские задержали нетрезвого водителя на угнанном автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 13 февраля в полицию с заявлением об угоне обратился 38-летний житель поселка. Мужчина рассказал, что припарковал свой автомобиль ВАЗ-21099 возле местного магазина, а когда вернулся, машины не было.

На розыск похищенного автомобиля был направлен весь личный состав полиции области. Спустя некоторое время копы остановили угнанную легковушку. Выяснилось, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее судимого злоумышленника правоохранители задержали. Транспортное средство у него изъяли. По факту угона открыто уголовное производство. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Запорожье оперативники полиции разоблачили и задержали группу угонщиков, которых подозревают в целой серии автомобильных краж. Как заявили в ведомстве, группа, состоявшая из троих мужчин, в течение года совершала угоны на протяжении целого года, и выйти на их след стражи порядка смогли лишь недавно.

Также мы писали о том, как сотрудник СТО в Киеве похитил Cadillaс клиентки, чтобы покататься по городу. Позже выяснилось, что угон совершил 31-летний уроженец Житомирской области.

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Тег угон, запорожская область, угонщик

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