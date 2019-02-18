Под Запорожьем пьяный водитель пытался подкупить полицейских
Нарушитель предлагал полицейским две тысячи гривен
В Запорожском районе пьяный водитель пытался подкупить полицейских, предлагая им две тысячи гривен. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, 17 февраля в селе Днепрельстан полицейские остановили ВАЗ-2101 за нарушение Правил дорожного движения. За рулем автомобиля находился 35-летний житель Запорожья с признаками алкогольного опьянения.
Во время составления административного протокола нарушитель предложил полицейскому взятку в две тысячи гривен. Деньги у подозреваемого изъяли. По факту происшествия открыто уголовное производство. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
Напомним, ранее в Киевской области сотрудники СБУ разоблачили полицейского, который вымогал от местного жителя две тысячи долларов. За эти деньги он обещал вернуть мужчине автомобиль, который изъяли из-за подделки свидетельства о его регистрации. Злоумышленника задержали в районном центре после получения всей суммы взятки.
Также мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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