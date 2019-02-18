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Под Запорожьем пьяный водитель пытался подкупить полицейских

Сегодня, 18:39

Нарушитель предлагал полицейским две тысячи гривен

Взяточник предлагал копам две тысячи гривен
Взяточник предлагал копам две тысячи гривен. Фото: Нацполиция
Под Запорожьем пьяный водитель пытался подкупить полицейских //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ade/f72/5c6adef725057.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ade/f72/5c6adef725057.jpg Запорожье Нарушитель предлагал полицейским две тысячи гривен

В Запорожском районе пьяный водитель пытался подкупить полицейских, предлагая им две тысячи гривен. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 17 февраля в селе Днепрельстан полицейские остановили ВАЗ-2101 за нарушение Правил дорожного движения. За рулем автомобиля находился 35-летний житель Запорожья с признаками алкогольного опьянения.

Во время составления административного протокола нарушитель предложил полицейскому взятку в две тысячи гривен. Деньги у подозреваемого изъяли. По факту происшествия открыто уголовное производство. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, ранее в Киевской области сотрудники СБУ разоблачили полицейского, который вымогал от местного жителя две тысячи долларов. За эти деньги он обещал вернуть мужчине автомобиль, который изъяли из-за подделки свидетельства о его регистрации. Злоумышленника задержали в районном центре после получения всей суммы взятки.

Также мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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Тег взятка, Запорожье, запорожская область, пьяный водитель

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