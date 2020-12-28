Под Запорожьем столкнулись грузовик и легковушка: есть пострадавшие (фото)

В Запорожской области правоохранители расследуют обстоятельства ДТП с пострадавшими.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, водитель автомобиля KIA MAGENTIS, 1992 года рождения, не выдержал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN.

В результате ДТП трое пассажиров легковушки получили телесные повреждения различной степени тяжести. По данным медиков, все участники ДТП были трезвыми.

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По данному факту открыли уголовное производство по признакам статьи "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Начато досудебное расследование. Правоохранители ищут свидетелей аварии.

Ранее мы сообщали, что на трассе Киев – Чоп столкнулись пять авто. По данным полиции, микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.

Также напомним, во Львовской области на автодороге Киев – Чоп произошло ДТП, в котором пострадали 10 человек, среди них двое маленьких детей.

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