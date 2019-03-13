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Под Запорожьем у мужчины изъяли наркотиков на 700 тысяч гривен: появились фото и видео

Сегодня, 15:21

В ходе обыска копы нашли, кроме наркотиков, еще и пистолет, а также патроны к нему

Под Запорожьем у мужчины изъяли наркотиков на 700 тысяч гривен: появились фото и видео Запорожье В ходе обыска копы нашли, кроме наркотиков, еще и пистолет, а также патроны к нему

В селе под Запорожьем полицейские изъяли у местного жителя около семи килограммов наркотики на сумму более 700 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 12 марта копы провели санкционированный обыск в одном из сел Запорожского района, во время которого в доме ранее судимого 56-летнего местного жителя обнаружили и изъяли около семи килограммов наркотиков, самодельный пистолет, патроны к нему и электронные весы.

По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотиков составила более 700 тысяч гривен. Все вещества направлены на экспертизу. По факту происшествия открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, не так давно в Днепре задержали мужчину, который продавал опий у детской площадки. А в Каменском во время обысков дома местного жителя, который подозревается в сбыте наркотиков, полицейские обнаружили целый арсенал оружия.

Ранее мы сообщали, что запорожская полиция задержала мужчину с детским носком, набитым наркотиками. У 35-летнего жителя Марганца изъяли 39 свертков фольги, их задержанный прятал в детском носке. По словам мужчины, в обнаруженных свертках был метадон.

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Тег оружие, наркотики, Запорожье

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