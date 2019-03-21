Под Запорожьем в пожаре погибла пенсионерка
Пожарные не сумели спасти 71-летнюю пенсионерку
В селе под Запорожьем в результате пожара погибла 71-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
Как стало известно, утром 20 марта, спасателям поступило сообщение о пожаре в поселке Розовка. Выяснилось, что на улице Механизаторов загорелся частный дом.
Спустя час пожарные полностью ликвидировали возгорание. В ходе тушения пожара в комнате обнаружили тело 71-летней хозяйки дома без признаков жизни.
По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожности при курении. По факту происшествия проводится расследование.
Напомним, ранее во Львовской области вспыхнул пожар на мусорной свалке. На борьбу с огнем, который пылает на площади около гектара, направили десятки спасателей.
А в Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектара открытой территории. На ликвидацию пожаров выезжали более 100 спасателей.
Также мы писали о том, что 11 марта пожар произошел в Нижнеднестровском национальном природном парке в селе Маяки, его тушили на протяжении 20 часов. 15 марта в Крыжановке, в районе поселка "Зеленый мыс" загорелся камыш возле пруда.
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