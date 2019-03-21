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Под Запорожьем в пожаре погибла пенсионерка

Сегодня, 11:42

Пожарные не сумели спасти 71-летнюю пенсионерку

Под Запорожьем на пожаре погибла пенсионерка
Под Запорожьем на пожаре погибла пенсионерка. Фото: ГСЧС
Под Запорожьем в пожаре погибла пенсионерка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/35b/d67/5c935bd67b919.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/35b/d67/5c935bd67b919.jpg Запорожье Пожарные не сумели спасти 71-летнюю пенсионерку

В селе под Запорожьем в результате пожара погибла 71-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Как стало известно, утром 20 марта, спасателям поступило сообщение о пожаре в поселке Розовка. Выяснилось, что на улице Механизаторов загорелся частный дом.

Спустя час пожарные полностью ликвидировали возгорание. В ходе тушения пожара в комнате обнаружили тело 71-летней хозяйки дома без признаков жизни.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожности при курении. По факту происшествия проводится расследование.

Напомним, ранее во Львовской области вспыхнул пожар на мусорной свалке. На борьбу с огнем, который пылает на площади около гектара, направили десятки спасателей.

А в Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектара открытой территории. На ликвидацию пожаров выезжали более 100 спасателей.

Также мы писали о том, что 11 марта пожар произошел в Нижнеднестровском национальном природном парке в селе Маяки, его тушили на протяжении 20 часов. 15 марта в Крыжановке, в районе поселка "Зеленый мыс" загорелся камыш возле пруда.

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Тег пожар, ГСЧС, Запорожская область

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