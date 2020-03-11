Подозрение на коронавирус в Запорожье: врачи проверяют всех "контактных"

Медики наблюдают за всеми, кто контактировал с "подозреваемой" на коронавирус женщиной из Запорожья. Об этом сообщает "Индустриалка".
"Противоэпидемические мероприятия по месту выявления больного проведены в полном объеме. За лицами, которые имели с ней контакт, установлено медицинское наблюдение в течение 14 дней с момента контакта. В помещениях, где находилась больная, проведены дезинфекционные мероприятия. Медицинские работники работали с использованием средств индивидуальной защиты", - рассказал руководитель Запорожского областного лабораторного центра Роман Терехов.
Напомним, 9 марта с железнодорожного вокзала "Запорожье-1" в областную инфекционную больницу в тяжелом состоянии госпитализировали женщину. У нее были симптомы ОРВИ. Больная ехала из Киева, куда она прилетела из Италии. По ее словам, с зараженными коронавирусом она не контактировала. Для начала у пациентки взяли анализы на наличие гриппа.
"Были получены отрицательные результаты этих исследований. Для исследования на коронавирус материал направили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава Украины", - добавил Роман Терехов.
Результаты анализов на коронавирусную инфекцию должны быть готовы в ближайшие сутки.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса Кабинет министров Украины ввел общенациональный карантин.
Кроме того, в Киев уже привезли тесты на коронавирус.
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