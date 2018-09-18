Подозреваемого в заказе убийства "Сармата" арестовали без права на залог

Сегодня, 09:26

Подозреваемым оказался бизнесмен-владелец развлекательных клубов в двух областях

Фото: Facebook Вячеслава Аброськина
Фото: Facebook Вячеслава Аброськина

Один из подозреваемых в заказе и организации убийства ветерана АТО Виталия "Сармата" Олешко был отправлен под стражу без права на внесение залога. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

"Судья Орджоникидзевского районного суда Запорожья избрал меру пресечения одному из подозреваемых в организации умышленного убийства Виталия Олешко – содержание под стражей без определения размера залога", – говорится в сообщении.

Также Аброськин написал, что подозреваемый – 38-летний бизнесмен, уроженец Донецкой области, который является владельцем нескольких развлекательных клубов в Донецкой и Запорожской областях.

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По словам полицейского, во время избрания меры пресечения в суде "чего только не было": постоянные вызовы скорой помощи, сообщение о минировании здания, а в какой-то момент подозреваемый вдруг начал биться головой об стену, а защищали его четверо адвокатов.

Отметим, что всего по подозрению в нападении на Олешко были жители Днепра и Днепропетровской области, а также житель Бердянска

Больше об этом резонансном убийстве смотрите в материале сайта "Сегодня": Резонансное убийство ветерана АТО в Бердянске: главные подробности, фото и видео.
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Источник:

"Сегодня"

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