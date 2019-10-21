Резня в Запорожье: стало известно, почему мать напала на своих детей

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

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Стали известны подробности жуткого преступления, которое произошло в Запорожье на выходных. Напомним, здесь 30-летняя женщина нанесла ранения кухонным ножом троим детям. Самому младшему из них – всего лишь три годика, самому старшему – девять лет. После этого женщина пыталась покончить жизнь самоубийством, перерезав себе предплечье.

Как рассказала "Сегодня" спикер запорожской областной полиции Екатерина Людвик, правоохранителей вызвали соседи, которые стали очевидцами этой резни.

"Женщина была отправлена в психиатрическую больницу", – уточнили в полиции.

Главврач областной клинической психбольницы Запорожского облсовета Федор Паталах подтвердил, что женщина больна, но не уточнил – чем.

"Причина нападения женщины на детей – ее болезнь. Она поддается лечению, но на это нужно время".

Полиция открыла и расследует уголовное производство по статье "Покушение на убийство". Не исключено, что судить ее смогут лишь после того, как она пройдет курс лечения в специализированной больнице.

По неофициальной информации, женщина напала с ножом после того, как поговорила по телефону с мужем.

Напомним, с начала года это уже не первое громкое преступление в отношении детей. Центральный райсуд Николаева рассматривал дело, в котором фигурировала женщина, сбросившая с моста в ледяную воду девятимесячного мальчика.

А в Кировоградской области при загадочных обстоятельствах погиб мальчик. Его родители утверждают, что он якобы выпал из коляски. Но у следствия иная версия. Подробности – в сюжете:

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