Поджог запорожского сельсовета: появились новые подробности и фото

После пожара в сельсовете поселка Водяное в Запорожской области, который произошел около полудня 5 августа, одной из основных версий считается умышленный поджог.

Как стало известно журналистам издания "Медиа центр", под разбитыми окнами здания сельсовета нашли разбитые обгоревшие бутылки с фитилями.

Также сообщается, что, несмотря на решетки, были выбиты стекла в трех окнах здания, а от пожара пострадало одно из помещений сельсовета. К счастью, повреждения оказались незначительными. В настоящий момент продолжается расследование инцидента.







Напомним, не так давно в Черкасской области неизвестные бросили коктейль Молотова в офис лотереи. Вспыхнул пожар. Огонь перебросился на помещение музыкальной школы, этажом выше. В результате один человек погиб, еще трое в больнице.

А в Харьковской области 13-летняя девочка с ожогами второй степени оказалась в больнице после того, как сосед бросил бутылку с зажигательной смесью в беседку, где ребенок играл со своими друзьями.

Кроме того, в ночь на 25 апреля в Черновцах произошло две попытки поджога: неизвестные подожгли гараж и забросали коктейлями Молотова косметический салон.