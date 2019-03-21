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Погода в Запорожской области: синоптик дала прогноз на последние дни марта

Сегодня, 13:03

В Запорожскую область придет весеннее тепло

Фото: Pixabay
Погода в Запорожской области: синоптик дала прогноз на последние дни марта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/280/59a/5c828059a7672.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/280/59a/5c828059a7672.jpg Запорожье В Запорожскую область придет весеннее тепло

В последние дни марта жителей Запорожской области ожидают теплые солнечные дни, без существенных осадков.

Такой прогноз дали синоптики-метеорологи, заявила заместитель начальника центра гидрометеорологии Татьяна Сорокина, сообщает Inform.zp.ua.

В частности, ожидается, что в дневное время суток температура воздуха будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла, а ночью будет снижаться до 0-5 градусов.

По словам Сорокиной, в ближайшие пять дней ожидается довольно "контрастная" погода – большая суточная амплитуда температур: холодная ночь, прохладное утро и теплый день, однако без осадков и сильного ветра.

Как мы сообщали ранее, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

А пока в Украине потихоньку наступает весна, в Америку разрывает погодный армагеддон – на США обрушились торнадо, ураганы и наводнения. Ряд штатов США подвергся так называемому "бомбовому циклону" – когда за сутки атмосферное дaвлeние peзкo снижается нe мeнее, чeм нa 24 мбap. В связи с этим на ряд штатов – Baйoминг, Heбpacка, Айова, Техас, Миссури, Кентукки и Южная Дaкoта – обрушился шторм, сопровождающийся мощными дождями, наводнениями и даже торнадо.

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Тег погода, прогноз, прогноз погоды, запорожская область, синоптик

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