Покушение на главу армянской диаспоры: в Запорожье будут судить трех киллеров из Одессы

Все трое обвиняемых приехали в Запорожье из Одессы

В Запорожье прокуратура направила в суд дело о попытке заказного убийства председателя Союза армян Запорожской области, где подозреваемыми проходят трое жителей Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным государственных обвинителей, преступление по предварительному сговору произошло 2 октября, когда в Арташеса Саргсяна стреляли возле его офиса в центре Запорожья на бульваре Шевченко.

В ходе расследования уголовного производства было установлено, что один из участников группировки в марте 2016 года совершил заказное убийство одесского предпринимателя. По результатам подготовительного судебного заседания судом был продлен срок содержания обвиняемых под стражей.

Напомним, ранее сотрудники СБУ предупредили заказное убийство бизнесмена в Херсоне. Как выяснили оперативники спецслужбы, киевский коммерсант решил отомстить бывшим херсонским компаньонам за конфликт из-за денежных споров.

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