Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,89
30,45
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

Покушение на копов в Запорожской области: мужчина пытался взорвать патрульных

Сегодня, 13:12

Двое офицеров полиции получили контузию и осколочные ранения

В Мелитополе задержали подозреваемых в мошенничестве
В Мелитополе задержали подозреваемых в мошенничестве. Фото: Нацполиция
Покушение на копов в Запорожской области: мужчина пытался взорвать патрульных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg Запорожье Двое офицеров полиции получили контузию и осколочные ранения

В Запорожской области сотрудники патрульной полиции города Пологи, которые прибыли на вызов, едва не погибли от взрыва гранаты, брошенной мужчиной, который вышел навстречу копам.

Как сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в своем Facebook, двое офицеров получили осколочные ранения и контузию, но все же задержали злоумышленника.

"Полицейские группы реагирования выезжают на вызов. По адресу их встречает мужчина, машет, чтобы подходили и прямо посреди улицы бросает в них гранату", – сообщил он.

В результат два офицера – Эдуард Лукьяненко и Кирилл Михов – получили контузию и осколочные ранения рук и ног, но задержали преступника.

Напомним, не так давно в Днепре 17-летний парень набросился на прибывшего на вызов полицейского. Кроме того, ранее в городе Энергодар Запорожской области мужчина, пытаясь сбежать от полицейских, открыл против них стрельбу.

Также мы писали о том, что в Днепре полицейские задержали мужчину, который с ножом напал на приехавшего на вызов патрульного. Копы прибыли на вызов о семейной ссоре в Самарском районе города – их вызвала женщина, которую во время конфликта избил ее 47-летний муж, бросившийся с ножом на стражей порядка. Чтобы защитить свою жизнь, патрульным пришлось открыть огонь.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег взрыв, граната, покушение, полицейские

Вы сейчас просматриваете новость " Покушение на копов в Запорожской области: мужчина пытался взорвать патрульных". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве мужчина пытался подорвать дом брата

Вчера, 17:36

Мужчина проживал в одном дворе с братом и его семьей, но в разных домах

Смертельный взрыв в Киеве: погиб россиянин, которого разыскивали за убийство

24 марта, 12:42

В полиции рассказали подробности, опубликовали фото и видео с места происшествия

Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники

Дочь Юлии Началовой будет судиться из-за квартиры

Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой

Каким бизнесом владеет Лев Лещенко

В семье Аллы Пугачевой случилась беда

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)

Реакция Пояркова на пародию, которую снял на него "Квартал-95"

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Польша, прощай: очередная страна заманивает украинских заробитчан
Загрузка...

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Сегодня, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Пенсионерам сулят выдать 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность

Сегодня, 07:00

Власти говорят о новых доплатах. Эксперты: не хватает роста экономики

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

24 марта, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

24 марта, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Стали известны истинные причины развода Ани Лорак

Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной