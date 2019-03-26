Покушение на копов в Запорожской области: мужчина пытался взорвать патрульных

Двое офицеров полиции получили контузию и осколочные ранения

В Мелитополе задержали подозреваемых в мошенничестве. Фото: Нацполиция

Покушение на копов в Запорожской области: мужчина пытался взорвать патрульных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg 2019-03-26T13:12:16+02:00 Запорожье Двое офицеров полиции получили контузию и осколочные ранения

В Запорожской области сотрудники патрульной полиции города Пологи, которые прибыли на вызов, едва не погибли от взрыва гранаты, брошенной мужчиной, который вышел навстречу копам.

Как сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в своем Facebook, двое офицеров получили осколочные ранения и контузию, но все же задержали злоумышленника.

"Полицейские группы реагирования выезжают на вызов. По адресу их встречает мужчина, машет, чтобы подходили и прямо посреди улицы бросает в них гранату", – сообщил он.

В результат два офицера – Эдуард Лукьяненко и Кирилл Михов – получили контузию и осколочные ранения рук и ног, но задержали преступника.







Напомним, не так давно в Днепре 17-летний парень набросился на прибывшего на вызов полицейского. Кроме того, ранее в городе Энергодар Запорожской области мужчина, пытаясь сбежать от полицейских, открыл против них стрельбу.

Также мы писали о том, что в Днепре полицейские задержали мужчину, который с ножом напал на приехавшего на вызов патрульного. Копы прибыли на вызов о семейной ссоре в Самарском районе города – их вызвала женщина, которую во время конфликта избил ее 47-летний муж, бросившийся с ножом на стражей порядка. Чтобы защитить свою жизнь, патрульным пришлось открыть огонь.

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