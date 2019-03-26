Покушение на копов в Запорожской области: мужчина пытался взорвать патрульных
Двое офицеров полиции получили контузию и осколочные ранения
В Запорожской области сотрудники патрульной полиции города Пологи, которые прибыли на вызов, едва не погибли от взрыва гранаты, брошенной мужчиной, который вышел навстречу копам.
Как сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в своем Facebook, двое офицеров получили осколочные ранения и контузию, но все же задержали злоумышленника.
"Полицейские группы реагирования выезжают на вызов. По адресу их встречает мужчина, машет, чтобы подходили и прямо посреди улицы бросает в них гранату", – сообщил он.
В результат два офицера – Эдуард Лукьяненко и Кирилл Михов – получили контузию и осколочные ранения рук и ног, но задержали преступника.
Напомним, не так давно в Днепре 17-летний парень набросился на прибывшего на вызов полицейского. Кроме того, ранее в городе Энергодар Запорожской области мужчина, пытаясь сбежать от полицейских, открыл против них стрельбу.
Также мы писали о том, что в Днепре полицейские задержали мужчину, который с ножом напал на приехавшего на вызов патрульного. Копы прибыли на вызов о семейной ссоре в Самарском районе города – их вызвала женщина, которую во время конфликта избил ее 47-летний муж, бросившийся с ножом на стражей порядка. Чтобы защитить свою жизнь, патрульным пришлось открыть огонь.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Покушение на копов в Запорожской области: мужчина пытался взорвать патрульных". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве мужчина пытался подорвать дом брата
Мужчина проживал в одном дворе с братом и его семьей, но в разных домах