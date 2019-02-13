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Под Запорожьем задержали опасную банду грабителей: появились фото и видео

Сегодня, 04:16

Копы провели задержание после очередного разбойного нападения

Под Запорожьем задержали опасную банду грабителей: появились фото и видео Запорожье Копы провели задержание после очередного разбойного нападения

Под Запорожьем полиция провела спецоперацию по задержанию банды, совершавшую разбои в разных областях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Очередное ограбление банда совершила в поселке Камышеваха Приморского района Запорожской области: угрожая оружием 31-летнему хозяину дома, у него похитили деньги, гаджеты, ювелирные украшения.

Сразу же после нападения грабителей задержали, изъяв вещественные доказательства. Как выяснилось, трое участников банды, в том числе ее 35-летний организатор, — жители Николаевской области, еще двое – из Киева и Запорожья. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время полицейские выясняют, были ли члены группировки причастны к разбойным нападениям в других регионах Украины.

Участие в спецоперации принимали сотрудники Департамента стратегических расследований, Управления уголовного розыска, Управление стратегических расследований Николаевской области, а также следственного отделения Приморского отдела полиции.

Напомним, ранее в Патрульной полиции сообщили, о том, что в Киеве произошел всплеск бандитизма. За сутки происходит более 200 преступлений. Наиболее распространены кражи и разбойные нападения.

Также мы писали о разбойном нападении на женщину в столице: оно произошло в тот момент, когда киевлянка садилась в машину с покупками. Преступник, угрожая ножом, отобрал у женщины более 4000 гривен.

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Тег разбой, грабители, банда, запорожская область

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