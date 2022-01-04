Полицейский бунт! В Украине массово увольняются копы – что требуют (видео)

Правоохранители анонсируют всеукраинскую забастовку, если к ним не прислушаются

Правоохранители выдвинули несколько требований / Коллаж "Сегодня"

В Токмакском отделении полиции Запорожской области полицейские массово уходят с должностей. В один день написали рапорт 30 копов, а это 95% личного состава. Бунт разгорается и в других регионах.

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Юлия Яцык.

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Почему полицейские увольняются

По словам Юлии Яцык, полицейские увольняются из-за:

- невыплаты оплаты труда за ненормированный рабочий день и ночные смены;

- давления со стороны руководства относительно выполнения показателей раскрываемости преступлений ("контрольные" преступления в ЕРДР либо вообще не регистрируются, либо регистрируются с самой минимальной квалификацией);

- искривления фактов работы полицейских публичными лицами, что приводит к снижению доверия населения к органам.

Проверка уже началась

В полиции Запорожской области сайту "Сегодня" прокомментировали скандальную информацию.

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"Туда (в Токмак. – Авт.) выезжал генерал (начальник полиции области. – Авт.). Назначена служебная проверка", – сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Запорожской области.

По данным полиции, сегодня и завтра в Токмаке высшее руководство областных копов проведет прием граждан, чтобы узнать о возможных недоработках со стороны подчиненных.

Полицейский бунт есть и в других областях

Как оказалось, полицейский бунт разгорается не только в Запорожской области. В Сети появилась видеозапись, на которой полицейский на фоне символики МВД сообщает, что "работать приходится за еду", при этом жалуется на низкие зарплаты в 12 тыс. грн.

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Наши источники в МВД подтвердили подлинность ролика и сообщили, что таким образом рядовые полицейские прямо заявляют о стагнации в системе и недофинансировании.

Чего требуют копы

Полицейские требуют отставки глав Нацполиции и МВД, а также выплаты денег. Если их требования не выполнят, то они будут массово увольняться, и 30% личного состава уйдет уже в первом квартале 2022 года. Также возможна всеукраинская забастовка.

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