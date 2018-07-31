Полиция назвала основные версии убийства "Сармата"

Сегодня, 21:40

Также полиция сообщила о задержании авто подозреваемых в убийстве участника АТО Олешко

Вячеслав Аброськин. Фото: npu.gov.ua
Вячеслав Аброськин. Фото: npu.gov.ua

Правоохранители рассматривают две версии убийства бывшего бойца АТО в Бердянске Запорожской области, одна из которых заказное убийство. Об этом сказал первый заместитель председателя Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает Департамент коммуникации НПУ.

Он добавил, что над раскрытием этого дела работает усиленная следственно-оперативная группа полиции. 

"Для розыска и установления местонахождения убийцы задействованы все оперативные подразделения. Выдвинут ряд версий по убийству мужчины. Каждая версия имеет право на жизнь. Есть определенные наработки. Рассматриваем версии от заказного убийства до обычного бытового. Но слишком рано указывать на какую-то конкретную личность. Могу только утверждать, что в ближайшее время указанное убийство будет раскрыто", – сказал Аброськин.

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Он добавил, что для организации раскрытия этого убийства в Бердянск направлен заместитель начальника Департамента уголовного розыска Нацполиции, который руководит направлением раскрытия умышленных убийств.

Кроме того, стало известно, что в городе Васильевка Запорожской области остановили автомобиль подозреваемых в умышленном убийстве ветерана АТО, местного активиста Виталия Олешко (позывной "Сармат").

Как сообщили в областной полиции, в настоящее время решается вопрос о задержании их в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По словам полицейских, авто, которое удалось идентифицировать благодаря показаниям свидетелей и помощи общественности, остановили на посту в Васильевке. Лица, которые находились в нем, проверяются на причастность к совершению убийства в Бердянске.

Напомним, по факту расстрела ветерана полиция открыла уголовное производства по статье "Умышленное убийство".

Кроме того, по приказу первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина на территории Запорожской и Донецкой областей был введен в действие оперативный план "Сирена": правоохранители предпринимают меры для установления и задержания причастных к совершению преступления.
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Источник:

"Сегодня"

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