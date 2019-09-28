Полиция установила личности людей, которых сбил поезд в Запорожской области

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Полиция Запорожской области установила личности троих людей, которых сбил поезд возле села Павловское в Вольнянском районе.

"27 сентября около 21:10 в Вольнянское отделение полиции ГУ НП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на железнодорожном пути по улице Соборной обнаружены труп женщины и двух мужчин. Предварительно установлено, что их сбил поезд", – говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в области.

Погибшими оказались жители Вольнянска: двое мужчин 1977 и 1972 годов рождения и женщина 1994 года рождения.

Начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

Полиция обратилась к свидетелям ДТП и водителям транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.

В минувшем месяце в Харьковской области пассажирский поезд сообщением Лисичанск – Киев на станции "Тишковская" в Шевченковском районе сбил насмерть 68-летнюю женщину. По данным полиции, женщина переходила пути в установленном месте и не заметила пассажирский поезд Лисичанск – Киев, который двигался из города Купянска в направлении Харькова без остановки. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

Также неизвестный мужчина толкнул ребенка и его мать под прибывающий поезд на вокзале германского Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен). Женщину госпитализировали, ребенка спасти не удалось.

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