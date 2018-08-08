Полиция Запорожья взялась за уличных торговцев квасом и овощами

В Запорожье полиция совместно с чиновниками мэрии провели рейд по борьбе с уличной торговлей овощами, фруктами, квасом и кондитерскими изделиями. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Так, 7 августа в Днепровском районе города участковые составляли на граждан административные протоколы по статьям "торговля с рук в неустановленных местах", и "нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов".

Во время рейда было изъято 22 килограмма кондитерских изделий и более 60 кг плодоовощной продукции. До принятия судом решения о штрафах и изъятых продуктах товары, в том числе овощи-фрукты, будут храниться в складских помещениях Запорожья.

Напоним, что накануне стало известно, что в Запорожье четыре человека были госпитализированы после отравления шаурмой. Соответствующую информацию направили в Госпродпотребслужбу для принятия необходимых мер.

Также мы писали о том, что число пострадавших в результате отравления шаурмой в Киеве увеличилось до 93 человек.

"Основные случаи фиксировались в таких районах: м. Дарница, "Речной порт" на Почтовой площади в Подольском районе, м. Харьковская, м. Лесная, проспект Оболонский, 20-А", – говорится в сообщении.

Также вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали в селе Софиевская Борщаговка - здесь пострадали 18 человек, в том числе двое детей. Заболевание также связывают отравление с употреблением шаурмы. И хотя эпидрасследование еще продолжается, к торговой точке уже есть ряд претензий. К примеру, нарушение температурного режима и срока хранения продуктов.