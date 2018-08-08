Полиция Запорожья взялась за уличных торговцев квасом и овощами

Сегодня, 13:26

В ходе рейда копы изъяли десятки килограммов продукции и выписали штрафы

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Запорожье полиция совместно с чиновниками мэрии провели рейд по борьбе с уличной торговлей овощами, фруктами, квасом и кондитерскими изделиями. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Так, 7 августа в Днепровском районе города участковые составляли на граждан административные протоколы по статьям "торговля с рук в неустановленных местах", и "нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов".

Во время рейда было изъято 22 килограмма кондитерских изделий и более 60 кг плодоовощной продукции. До принятия судом решения о штрафах и изъятых продуктах товары, в том числе овощи-фрукты, будут храниться в складских помещениях Запорожья.

Напоним, что накануне стало известно, что в Запорожье четыре человека были госпитализированы после отравления шаурмой. Соответствующую информацию направили в Госпродпотребслужбу для принятия необходимых мер.

Также мы писали о том, что число пострадавших в результате отравления шаурмой в Киеве увеличилось до 93 человек. 

"Основные случаи фиксировались в таких районах: м. Дарница, "Речной порт" на Почтовой площади в Подольском районе, м. Харьковская, м. Лесная, проспект Оболонский, 20-А", – говорится в сообщении.

Также вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали в селе Софиевская Борщаговка - здесь пострадали 18 человек, в том числе двое детей. Заболевание также связывают отравление с употреблением шаурмы. И хотя эпидрасследование еще продолжается, к торговой точке уже есть ряд претензий. К примеру, нарушение температурного режима и срока хранения продуктов.
Запорожье, полиция, торговцы, уличная торговля

Вы сейчас просматриваете новость "Полиция Запорожья взялась за уличных торговцев квасом и овощами". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: пресс-служба Нацполиции

В Запорожской области появится новое подразделение полиции

Вчера, 14:48

В Мелитополе объявили набор полицейских в новое подразделение

Запорожье

Фото из открытых источников

В Запорожье бизнесмена обвиняют в подделке документов для мусорных урн

Вчера, 14:25

Предпринимателя обвиняют в присвоении бюджетных денег
Загрузка...

Запорожье

Фото: gazeta.zp.ua

В Запорожье пьяный водитель пытался уйти от копов и попал в ДТП

Вчера, 13:34

О нетрезвом водителе полицейским сообщили очевидцы

Запорожье

Фото: пресс-служба Нацполиции

Крупное ДТП в Запорожье: девушка сбила двух пешеходов и врезалась в патрульных, опубликовано видео

6 Августа, 14:36

Виновница аварии пыталась сбежать на чужом авто
Загрузка...