Повесил щенка хаски на дереве: в Запорожье ищут очередного живодера

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В Запорожье ищут живодера, который подозревается в издевательствах над животным. Неизвестный повесил щенка хаски на дереве на улице Вавилова, 13. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Запорожской области.

Вопиющий случай произошел 26 января. Несчастное животное заметили прохожие и сняли с дерева – щенок бился в конвульсиях. Волонтеры доставили его в ветеринарную клинику, к сожалению, спасти животное не удалось.

В настоящее время полицейскими проводятся ряд оперативно-розыскных и следственных мероприятий с целью установления личности живодера. В частности, уже проведен осмотр места происшествия и опрошены все возможные свидетели акта жестокости.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Запорожье копам удалось оперативно разыскать мужчину, который мог сбросить с моста под колеса поезда маленькую собачку. Был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий и удалось выяснить, что к жестокому обращению с животным причастен местный житель 1979 года рождения.

А в Харьковской области задержали 19-летнюю девушку, которая жестоко убила своего кота.

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