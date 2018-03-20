Появились подробности ДТП в Запорожье, где перевернулась маршрутка

Сегодня, 17:20

После падения микроавтобуса ранения получили три человека

Фото: пресс-служба полиции Запорожья
Фото: пресс-служба полиции Запорожья

ДТП с маршруткой в Запорожье, которая перевернулась на улице Днепровское шоссе, произошло во время попытки обгона на большой скорости.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Запорожской области, в результате аварии пострадали три пассажира.

"В результате аварии телесные повреждения получили три пассажира: две женщины – 1975 и 1985 года рождения и мужчина 1983 года рождения", – сообщили стражи порядка.

По данным полицейских, авария произошла, когда водитель маршрутки не справился с управлением во время обгона, из-за чего микроавтобус перевернулся.


Фото: пресс-служба полиции Запорожья

Фото: пресс-служба полиции Запорожья

Открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", ведется досудебное расследование.

Напомним, в Запорожье утром 19 марта возле школы в Шевченковском районе города сошел с рельсов трамвайный вагон. Как сообщили в патрульной полиции Запорожья, в результате ДТП вагон врезался в ограждение частного дома, а также повредил столб с размещенным предупреждающим знаком "Дети".

Кроме того, в центре Запорожье автобус врезался в маршрутку, стоявшую на остановке.
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"Сегодня"

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