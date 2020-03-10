Появилось видео старинного судна, затонувшего в Днепре

Старинное судно, затонувшее у берегов Хортицы, снял на видео запорожский дайвер, сообщает "Ранок з Україною".

Находку на дне Днепра дайвер обнаружил еще в прошлом году. Но осмотреть собрался только сейчас. Содно сильно заиленное, длина – около 13,5 метров. Скорее всего, это грузовое судно ХІХ века, подозревает дайвер. Но точную оценку смогут дать только археологи.

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Это произошло во время реконструкции сквера Пионеров. Исследователи обнаружили кирпичные и гранитные ступени к лавке Нижнего Гостиного ряда Торговых рядов. Сейчас это улица Почтовая.

"Торговые ряды на Базарной площади Старого Александровска располагались на месте современного сквера Пионеров в 1874-1905 и 1911-1943 годах. Будучи архитектурной доминантой центральной части Старого Александровска, торговые ряды имели три параллельные ряды скамеек, ограниченные проспектом Соборным, улицам Благовещенской, Почтовой и Базарной и были разрушены во время освобождения Запорожья в 1943 году", – сообщил Департамент архитектуры и градостроительства Запорожского городского совета.

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