Пожар в Бердянске унес жизни двух человек
В огне погибла пожилая женщина и ее сын
В ночь на 5 февраля в Службу спасения Запорожской области поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по улице Кравченко в Бердянске. После ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела двух человек – пожилой женщины и ее 61-летнего сына.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, звонок о происшествии был получен в 04:48, а прибывшие по вызову спасатели установили, что горит дом и личные вещи на площади в 60 квадратных метров.
Огонь был локализован уже в 05:20, а полностью ликвидирован в 7:18. Бойцы ГСЧС провели разбор и проливку конструкций во избежание повторного возгорания.
Причины пожара устанавливаются. По факту происшествия проводится расследование. На борьбу с огнем привлекалась одна единица техники и пятеро спасателей.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что с начала года в Украине произошло почти 4500 пожаров, в которых погибло 302 человека.
Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличилось. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек. Всего с начала года погибло чуть более 300 человек, пострадало 150 и почти 200 было спасено.
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