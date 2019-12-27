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Предновогоднее чудо: в Запорожье распустились апрельские цветы

27 декабря, 06:47

Лесная фиалка обычно цветет в апреле

Фото: Запорожский ботсад

Фото: Запорожский ботсад

В Запорожье в конце декабря расцвела лесная фиалка. Об этом сообщили сотрудники Детского ботанического сада.

"Пока украинцы ждут новогоднего чуда и настоящей зимы, природа дарит цветущие сюрпризы. Первый месяц зимы завершается, а мы нашли фиалку среди листьев в саду. Настоящее чудо!", – отметили в Детском ботсаду.

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Ботаники также выразили надежду, что зима таки придет, и растения больше не будут плутать времена года.

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Фото: СБУ

Отметим, что обычно лесная фиалка цвет в апреле.

Как сообщал ранее сайт "Сегодня", в ботаническом саду Запорожья из-за аномально теплой зимы расцвели субтропические растения – среди которых Калина Благоухающая, привезенная из Китая. Обычно этот вид распускает цветы в марте, а зимой глубоко спит, однако из-за чрезвычайно теплой погоды калина проснулась.

Также сообщалось, что во Львове в середине декабря расцвели магнолия и калина.

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