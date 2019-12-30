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Представлялись сотрудниками банка: в Запорожье "накрыли" колл-центр мошенников

30 декабря, 02:26

Еженедельный оборот «бизнеса» составлял три миллиона гривен

В Запорожье копы разоблачили мошеннический колл-центр, в котором у людей выманивали данные банковских карт. Преступники представлялись банковскими работниками.

Как рассказали в полиции, схему организовали трое местных жителей. Они скупали в DarkNet клиентские базы данных. Представляясь сотрудниками службы безопасности банка, мошенники выманивали у людей информацию о данных cvv-кода, номера карты, пин-код и тому подобное. Каждый месяц все сотрудники проходили тренинги и у них были инструкции для общения с клиентами четырьмя различными языками.

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Работали мошенники в трех офисных помещения в Запорожье, которые маскировали как офисы по продаже окон и балконов. Штат сотрудников составлял около 100 человек, среди которых были и несовершеннолетние. Все они ежемесячно получали за свою работу около 15 000 гривен. В неделю каждый из сотрудников осуществлял около сотни таких звонков, а обороты "бизнеса" еженедельно составляли три миллиона гривен.

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Станислав Асеев. Фото: "Вільне слово"

Полицейские расследуют дело как мошенничество. Преступникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Как ранее писал сайт "Сегодня", треть населения Украины пострадала от действий интернет-мошенников.

Также сообщалось, что мошенники выманивают персональные данные в обмен на подарки.

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