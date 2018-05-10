При школах Запорожья на лето создадут 500 детских лагерей

Сегодня, 16:35

Особое внимание будет уделяться безопасности отдыхающих школьников

Фото из архива &quot;Сегодня&quot;
Фото из архива "Сегодня"

В Запорожской области на лето планируют создать более 500 пришкольных лагерей, в которых смогут отдохнуть 24 тысячи детей. Как сообщили в областном управлении ГСЧС, Департамент образования и науки Запорожской ОГА планирует организовать лагеря для того, чтобы каждый ребенок мог получить трехнедельный отдых недалеко от своего места жительства.

Власти и спасатели затронули вопрос безопасности детей, так как летом прошлого года в Запорожской области погибли восемь несовершеннолетних. Из них двое стали жертвами ДТП, двое утонули, еще двое детей погибли из-за падения или обрушения конструкций, один – в результате взрыва и один ребенок совершил самоубийство.

Перед началом работы пришкольных лагерей будет проверена пожарная безопасность, территория учреждений, а также будет проведен инструктажи и практические занятия с работниками-педагогами.

"Более 24 тысяч детей младших классов под руководством опытных педагогов в течение трех недель будут отдыхать, оздоравливаться, развиваться физически, изучать иностранные языки и через игровые формы обучения заниматься другими формами эстетического и культурного развития", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, в какие страны лучше отправиться этим летом:  читайте в материале сайта "Сегодня": Летний отпуск: как спланировать отдых, куда поехать и не переплатить.

Также недавно, мы рассказывали о том, как правильно путешествовать с животными и какие нюансы необходимо учитывать. 
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Источник:

"Сегодня"

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