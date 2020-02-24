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Привязал проволокой и поджег двух женщин: в Запорожской области произошло жуткое убийство

24 февраля, 11:11

Мужчине теперь грозит пожизненное лишение свободы

В Ореховском районе Запорожской области произошло жуткое убийство – мужчина убил и сжег на свалке двух женщин.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, 23 февраля к ним обратился житель села Преображенка. Мужчина рассказал, что 22 февраля его мать и жена ушли из дома и до сих пор не вернулись. В тот же день на местной свалке нашли обгоревшие человеческие останки.

Позже выяснилось, что тела принадлежат пропавшим женщинам. В полиции рассказали, что 22 февраля около 10:00 женщины и их односельчанин собирали металлолом на свалке. Между ними возникла ссора, и мужчина ударил топором молодую женщину по голове. Потом он решил избавиться свидетеля и убил старшую женщину. Чтобы скрыть следы преступления, преступник поджег тела убитых. По данным местных СМИ, их он привязал проволокой.

"Сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Продолжается досудебное расследование", – рассказал начальник Управления уголовного розыска ГУНП в Запорожской области Василий Чернета.

Напомним, недавно в Кривом Роге полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве и расчленениитела местной жительницы.

А под Винницей случайный прохожий на обочине грунтовой дороги возле лесополосы обнаружил тело мужчины без признаков жизни.

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