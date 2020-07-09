Призывали к созданию "народной республики": в Запорожье задержали группу сепаратистов

Они сотрудничали с представителями так называемого "силового блока Л/ДНР"

В Запорожской области Служба Безопасности Украины задержала троих сепаратистов. Они пропагандировали идеи "русской весны" и агитировали за создание так называемой "Запорожской народной республики". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как говорится в сообщении, задержанные принадлежали к одному из пророссийских радикальных движений, последователи которого выступают за отделение юго-восточных регионов от Украины для создания на их территории террористических организаций по образцу "Л/ДНР".

Отмечается, что после неудачной попытки захвата власти в Запорожье весной 2014 года злоумышленники уехали во временно оккупированный пророссийскими силами Луганск. Сначала они помогали боевикам обустраивать незаконные блокпосты и баррикады вокруг захваченных админзданий, а позже начали сотрудничать с представителями так называемого "силового блока Л/ДНР".

"По замыслу кураторов, участники группы должны были вернуться в Запорожье и ждать дальнейших указаний. Террористы планировали использовать группу для осуществления подрывной деятельности и нагнетания общественных настроений на мирной территории Украины. Во исполнение задачи накануне государственных праздников злоумышленники распространяли в городе деструктивные материалы с призывами к свержению конституционного строя, насильственной федерализации и созданию фейковой "Запорожской народной республики", - говорится в сообщении.

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В ходе следствия по месту жительства задержанных сепаратистов полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки так называемых "Л/ДНР" и страны-агрессора, амуницию, сепаратистскую и коммунистическую символику.

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"Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины за призывы к созданию "народной республики" задержали местного жителя.

Также ранее мы сообщали, что в Донецкой области ветеран АТО задержал парня в футболке с "гербом ДНР".

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