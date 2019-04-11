Продавали марихуану: в Запорожской области разоблачили пару наркодилеров

Мужчине и женщине грозит до 10 лет лишения свободы

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня





Как выяснилось, и мужчина, женщина были ранее судимы. После обыска в их домах женщину задержали, а вот ее сообщник пока на свободе. Если вину подозреваемых докажут, за хранение и продажу наркотиков им грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Также мы писали о том, что в Сумах правоохранители задержали участников банды, которая занималась изготовлением и распространением особо опасных, тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины.

Кроме того, ранее в Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали группировку наркоторговцев, которые занимались сбытом опасного наркотика – метадона – в нескольких областях страны.

А в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

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