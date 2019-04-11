Продавали марихуану: в Запорожской области разоблачили пару наркодилеров
Мужчине и женщине грозит до 10 лет лишения свободы
Как выяснилось, и мужчина, женщина были ранее судимы. После обыска в их домах женщину задержали, а вот ее сообщник пока на свободе. Если вину подозреваемых докажут, за хранение и продажу наркотиков им грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Также мы писали о том, что в Сумах правоохранители задержали участников банды, которая занималась изготовлением и распространением особо опасных, тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины.
Кроме того, ранее в Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали группировку наркоторговцев, которые занимались сбытом опасного наркотика – метадона – в нескольких областях страны.
А в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Продавали марихуану: в Запорожской области разоблачили пару наркодилеров". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Распространяли "товар" в 13 областях: в Сумах задержали банду наркодилеров
В ходе масштабной спецоперации правоохранители провели почти 170 обысков