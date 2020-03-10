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"Прости нас": в Запорожье на место гибели 8-летней девочки несут цветы и игрушки (фото, видео)

10 марта, 15:39

Тина Наринецкая

Свидетели рассказали подробности смерти ребенка

В Запорожье на площадке, где погибла восьмилетняя Аня Ждан, собрались неравнодушные. Люди несут на место трагедии цветы и игрушки.

Кроме того, тут появилось фото ребенка с надписью "Прости нас".

Как рассказал свидетель гибели Ани Дмитрий, директор парка даже не подошел на место трагедии, хотя стоял в ста метрах от случившегося.

"Спрашивал, что случилось, почему упало. Я говорю, давайте пройдемте, посмотрим. Основание все сгнившее, там вата вместо дерева. Он не захотел проходить смотреть, остался в стороне. Я его попросил убрать вторую конструкцию, потому что она тяжелее и шатается. Ну, потом, без шума, пыли, уберем, сказал он", – рассказал Дмитрий.

Кроме того, по словам очевидцев, предупреждающих табличек в парке не было. Их, как уверяют люди, повесили уже после трагедии.

Напомним, 8 марта в запорожском парке "Дубовый гай" произошла трагедия – на девочку упала деревянная скульптура медведя весом в 200 кг, которая не была закреплена. Ребенок погиб в реанимации.

Кроме того, ранее в Хмельницком бетонная плита упала на подростков.

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