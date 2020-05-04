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Проверка документов и голодные дети: как живет общежитие в Запорожье, где нашли коронавирус

4 мая, 11:53

Руслан Ровик

В общежитии, где обнаружили COVID-19, проживают 250 человек

В Запорожье заболевание COVID-19 обнаружили у женщины-медика, которая живет в общежитии по улице Исторической. Ее госпитализировали в областную инфекционную больницу.

Медики решили ограничить передвижения жителей четвертого этажа, где проживают 45 человек, и среди них – инфицированная женщина, сообщает "Актуально".

По словам жильцов, они не могут выйти за едой для своих детей, а на входе дежурит полицейский, который проверяет документы у всех, кто хочет попасть внутрь.

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Кроме того, к общежитию доставили специальный контейнер для отходов общежития, где введен карантин.

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Напомним, ранее в одном из общежитий, которое расположено в Заводском районе Запорожья, выявлен случай заболевания коронавирусом COVID-19.

вслед за вспышками коронавируса в общежитиях Вишневого и Петропавловской Борщаговки в пригороде столицы зафиксировано массовое заболевание COVID-19 еще в одном общежитии. Там коронавирусом заразились 13 человек в "общежитии для пожилых людей" на улице Вишневая в селе Зазимье. Уточняется, что в общежитии умерли два человека – один случай был летальным из-за коронавируса, а во втором случае пока неизвестно, был ли человек болен COVID-19.

Ранее сообщалось, что в общежитии в Вишневом коронавирусом заразились более 78 человек, из которых двое умерли. После вспышки здание закрыли на карантин, сообщалось, что там отключили свет и воду.

Отметим, что в Украине продлили карантин до 11 мая.

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Запорожье карантин общежитие изоляция коронавирус

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