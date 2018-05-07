Проверка воды Азовского моря: запорожские медики озвучили результаты

Вчера, 11:44

Все пробы, взятые специалистами на протяжении недели, не выявили отклонений

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины озвучил результаты исследования воды в Азовском море. Результаты проб, взятых на протяжении недели, не выявили отклонений от нормы по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Как говорится в сообщении, на протяжении недели специалисты взяли пять проб воды в разных участках побережья моря в Запорожской области. В других открытых водоемах в местах водопользования населения взяли две пробы, и в одной из них, из реки Молочной у города Молочанск были обнаружены отклонения по показателям "сухой остаток" и "хлориды". Ведется дальнейший мониторинг.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" рассказали о наиболее популярных вариантах отдыха на Азовском море и объяснили, как лучше найти съемное жилье и какие живописные места стоит посетить.

Также сайт "Сегодня" собирал для родителей информацию детских лагерях в Херсонской и Николаевской областях Украины, где можно не просто пристроить детей на летнее время, но и научить их чему-то большему, чем предполагает школьная программа. Или просто дать им отдохнуть с пользой.
вода, азовское море, врачи, Минздрав, запорожская область

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Источник:

"Сегодня"

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