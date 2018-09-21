Пьяное ДТП в Гуляйполе: мопед врезался в грузовик, погиб человек

В аварии погиб пассажир мопеда, а водитель оказался в больнице

В городе Гуляйполе Запорожской области произошла смертельная авария – в результате столкновения мопеда с грузовиком погиб мужчина.

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, столкновение произошло вечером 20 сентября на перекрестке улиц Шевченко и Герцена, где пьяный водитель мопеда Honda, выезжая со второстепенной дороги на главную, врезался в грузовик Mercedes.

В результате ДТП погиб пассажир мопеда, 44-летний местный житель. 56-летний водитель мопеда госпитализирован.

Открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранним утром 20 сентября на трассе Харьков – Симферополь, в Михайловском районе Запорожской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Тела погибших спасателям пришлось извлекать из покореженного автомобиля с помощью специального инструмента.

Между тем, только за первое полугодие 2018 года в ДТП на украинских дорогах погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. За это время произошло более 68 тысяч аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тысяч ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.