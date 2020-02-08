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Пьяные туристы, прилетевшие из Египта, устроили драку в аэропорту Запорожья

8 февраля, 13:35

Женщина ударила пограничницу, та упала и ударилась о стойку выдачи багажа

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Фото: Государственная пограничная служба Украины

В аэропорту в Запорожье утром 7 февраля нетрезвая украинка ударила пограничницу. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Утром 7 февраля рейсом Шарм-эль-Шейх – Запорожье прибыла семейная пара. Муж с женой, вероятно выпившие, решили, что им крайне необходимо самостоятельно разгрузить свои чемоданы. На замечание пограничного наряда по соблюдению режима в пункте пропуска, пассажирка возмутилась и ударила по лицу инспектора пограничной службы", – говорится в сообщении.

От удара пограничница упала и ударилась о стойку выдачи багажа. Ее муж на замечания сотрудников Госпогранслужбы также реагировал агрессивно и пытался сопротивляться.

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Сейчас пограничница госпитализирована, также пострадавшая обратилась в управление полиции с заявлением о получении телесных повреждений. На нарушителей составлены административные протоколы по ст. 185-10 КУоАП.

Ранее на борту рейса Киев – Шарм-эль-Шейх YanAir подрались пассажиры, в связи с чем командир самолета произвел вынужденную посадку в столице Египта.

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Также ранее сообщалось, чтороссияне устроили давку и драку в самолете, который должен был вылететь из московского аэропорта "Внуково" в египетскую Хургаду.

Кроме того, смотрите в сюжете, как пассажирка вспомнила о забытом в аэропорту ребенке и развернула самолет:

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Запорожье туристы потасовка

Источник: Сегодня

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