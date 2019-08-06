Пьяный полицейский в Запорожской области устроил ДТП: женщина в больнице

В Запорожской области расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника полиции одного из подразделений ГУ Нацполиции. Об этом сообщают в пресс-центре ГБР.
По предварительной информации, 5 августа на центральной улице города Каменка-Днепровская водитель Daewoo, находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на пешехода. Оказалось, что за рулем находился работник полиции. В результате аварии пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести.
Сейчас решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении, а также избрании ему меры пресечения. В случае доказательства вины, мужчине грозит ограничение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.
Ранее сообщалось, что полицейский устроил смертельное ДТП в Херсонской области, в результате аварии погибла семья с ребенком.
Также сообщалось, что в Сумской области смертельное ДТП произошло 30 марта. В тот день под колеса автомобиля попала 24-летняя девушка. Водителем оказалась жена прокурора Сергея Вакулы, дочь депутата Ахтырского райсовета, бывшего главы Ахтырской РГА и бизнесмена Виктора Сугака.
После этого жители Сум пикетировали прокуратуру, выражая сомнение в справедливом расследовании ДТП.
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