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Пьяный полицейский в Запорожской области устроил ДТП: женщина в больнице

Сегодня, 16:41

Полицейскому грозит ограничение свободы сроком до трех лет

/ Фото: ГБР

Пьяный полицейский в Запорожской области устроил ДТП: женщина в больнице https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/2.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/2.jpg Запорожье Полицейскому грозит ограничение свободы сроком до трех лет

В Запорожской области расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника полиции одного из подразделений ГУ Нацполиции. Об этом сообщают в пресс-центре ГБР.

По предварительной информации, 5 августа на центральной улице города Каменка-Днепровская водитель Daewoo, находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на пешехода. Оказалось, что за рулем находился работник полиции. В результате аварии пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести.

Сейчас решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении, а также избрании ему меры пресечения. В случае доказательства вины, мужчине грозит ограничение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Ранее сообщалось, что полицейский устроил смертельное ДТП в Херсонской области, в результате аварии погибла семья с ребенком.

Также сообщалось, что в Сумской области смертельное ДТП произошло 30 марта. В тот день под колеса автомобиля попала 24-летняя девушка. Водителем оказалась жена прокурора Сергея Вакулы, дочь депутата Ахтырского райсовета, бывшего главы Ахтырской РГА и бизнесмена Виктора Сугака.

После этого жители Сум пикетировали прокуратуру, выражая сомнение в справедливом расследовании ДТП.

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Источник: Сегодня

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