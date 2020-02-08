Пьяный водитель снес коляску на переходе: видео жуткого ДТП в Энергодаре

Тест показал, что в крови водителя было огромное количество алкоголя

В Запорожской области, на проспекте в городе Энергодар, автомобиль "ЗАЗ Славута" сбил женщину с коляской, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщили в Департаменте коммуникации областной полиции, что за рулем легковушки находился 49-летний житель Энергодара.

По данным медосмотра, водитель был пьян. В его крови обнаружили 1,85 промилле алкоголя (при норме в 0,2 промилле). Мужчину задержали, по факту происшествия было открыто уголовное производство.По данным местных журналистов, малыша, который находился в коляске, отправили в больницу. Мальчику всего несколько месяцев.

По предварительной информации, тяжелых травм у ребенка нет, а 34-летняя мама мальчика не пострадала.

В социальных сетях Энергодара появилось видео момента аварии. На записи с видеорегистратора видно, что женщина с коляской переходила дорогу по зебре. Один автомобиль ее пропускал, а ЗАЗ, который ехал по левой полосе, не остановился и на скорости сбил коляску.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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