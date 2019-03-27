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Пятилетняя девочка едва не погибла от папиного лечения

Сегодня, 06:52

Ребенок потерял сознание, начались судороги, медики диагностировали у девочки отек мозга

Пятилетняя девочка едва не погибла от папиного лечения Запорожье Ребенок потерял сознание, начались судороги, медики диагностировали у девочки отек мозга

В Запорожье ребенок едва не погиб от папиного лечения. Тот заставил пятилетнюю дочь выпить почти шесть литров воды. Хотел промыть желудок. Ребенок потерял сознание, начались судороги. Скорая привезла девочку в больницу. Ее доставили в реанимацию без сознания. Врачи диагностировали отек мозга. В больницу отправились и корреспонденты "Сегодня". Олег Притыкин пообщался и с маленькой пациенткой и ее папой.

Двое суток девочка была без сознания. Медики не давали прогнозов, но, на удивление, ребенок пришел в себя. Тогда и рассказала, что ела банан с йогуртом. Впоследствии почувствовала, что ей плохо. Спасать бросился отец.

"Потеряла сознание сперва там дома. Папа меня заставлял чтоб я рыгала и вырвала всю грязь", – рассказывает пациентка.

Отец не отрицает – решил самостоятельно промыть дочери желудок и заставил пить минеральную воду. Через час ребенок выпил почти шесть литров. Упала температура, и малышка потеряла сознание. Теперь отец раскаивается – самолечением едва не убил дочь.

"Я болван, я раньше никогда ребенка сам не промывал у меня в голове отложилось что к чистой воды я ее долго поил и заставлял рвать ну она типа папа не хочу Танечка пей а то попадешь в инфекционку", -  

Сам отец и вызвал ребенку скорую, когда увидел последствия своей неосмотрительности. Сначала реаниматологи даже подозревали менингит, пока не узнали, что все – за огромного количества воды.

"Конечно же такой способ существует, но это бабушкин метод, он практически уже не применяется. Промываение желудка должно проводится в медицинском учреждении", – говорит заведующий реанимацией Запорожской областной детской больницы Валерий Царев.

В настоящее время не существует опасности для жизни ребенка. Девочка в полном сознании. Ребенка вскоре переведут в обычную палату, впереди несколько недель реабилитации. А родителей ждут проверки – полиции и службы по делам детей.

Как сообщалось, в Мелитополе пятилетняя девочка попала в больницу из-за большого количества выпитой воды. Врачи поставили ребенку диагноз "отек головного мозга" и борются за ее жизнь.

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Тег отравление, лечение, самолечение

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Сегодня

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