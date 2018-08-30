Пыталась продать сына-подростка: в Запорожье женщину суд приговорил пяти годам тюрьмы

В Запорожье суд приговорил к пяти годам тюремного заключения женщину, которая пыталась продать своего больного 15-летнего сына в трудовое рабство. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"В ходе судебного заседания мать уверяла, что совершила преступление в связи с тем, что хотела для сына лучшей жизни, так как не было денег на его содержание и она не находила с ним взаимопонимания. Осужденная чистосердечно раскаялась и просила прощения у сына", – отметили в суде.

Напомним, в июне в Запорожье женщина пыталась продать своего 15-летнего сына в трудовое рабство за 50 тысяч гривен. Ее задержали сразу после передачи ей денег за ребенка.

Подобная ситуация произошла в Черкассах: женщину задержали при попытке продать своего новорожденного ребенка за пять тысяч долларов.

А в Лисичанске Луганской области правоохранители задержали женщину, которая "сдавала в аренду" для попрошайничества свою 14-летнюю дочь По данному факту открыто уголовное производство, горе-матери грозит до 12 лет лишения свободы.