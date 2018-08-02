Расстрел "Сармата" в Бердянске: четверым задержанным объявили о подозрении

Сегодня, 14:06

Четверым задержанным по делу об убийстве Олешко сообщили о подозрении

Фото: А.Добрев, &quot;Сегодня&quot;
Фото: А.Добрев, "Сегодня"

После убийства в Бердянске ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат") четверым возможным участникам нападения было объявлено о подозрении. Об этом сообщил спикер генпрокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

"Четырем лицам сообщено о подозрении в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства активиста в Бердянске Запорожской области", – говорится в сообщении.

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Также Лысенко добавил, что подозреваемые были задержаны в результате спецоперации "Сирена" в день совершения убийства, 31 июля, на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области.

В настоящее время прокуратура готовится подать в Бердянский горрайонный суд ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Отметим, что всего по подозрению в нападении на Олешко были задержаны пять человек – четверо жителей Днепра и Днепропетровской области, а пятый оказался жителем Бердянска. 

Больше об этом резонансном убийстве смотрите в материале сайта "Сегодня": Резонансное убийство ветерана АТО в Бердянске: главные подробности, фото и видео.
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Источник:

"Сегодня"

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